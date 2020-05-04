“Мне не нравится погода”: Владимир Соловьев рассказал, почему приобрёл дом в Италии

04.05.2020, 19:30, Разное

Владимир Соловьев решил рассказать всем интересующимся, почему он приобрёл дом в Италии, а не, например, в Крыму. Телеведущий заявил, что ему не нравится погода на полуострове.

Временами Владимир Соловьев получает в свой адрес обвинения из-за приобретения недвижимости в Италии. Недавно он провёл прямой эфир в социальной сети Instagram, в котором приняла участие и Тина Канделаки. В ходе разговора речь снова зашла о средиземноморских владениях знаменитости. Пользуясь моментом, телеведущий рассказал, почему временами живёт именно там. По его словам, в Крыму он не стал покупать дом, поскольку ему не нравится местная погода, а также он не в восторге от инфраструктуры. Последний раз телеведущий был на полуострове в 1982 году, и сложил личное представление о нём, это же касается и Сочи. Взвесив все плюсы и минусы, журналист решил купить дом в Италии, так как часто посещает эту страну. Данная недвижимость ему давно окупилась, поскольку не приходится постоянно оплачивать арендованное жильё.

Помимо этого Владимир Соловьев добавил, он является владельцем, по его личным оценкам, гигантского дома в Подмосковье, но это имущество по какой-то причине не так интересно общественности, как итальянская дача. Завершая свой рассказ, телеведущий подчеркнул, он в течение жизни много трудится, и заработал на своё имущество. Кроме того, им выплачиваются все налоги, и эти суммы не маленькие, потому что он даже не пытался что-то прятать.