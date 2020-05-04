 

Короновирус в США за сутки обнаружили у 25 000 человек

04.05.2020, 19:30, Разное

За последние сутки количество эпизодов заражения коронавирусом нового типа на территории США увеличилась на 25 тысяч человек. Об этом рассказали СМИ и сотрудники Университета Джонса Хопкинса.
Университет Джона Хопкинса занимается суммированием данных местных и федеральных значений, и согласно информации от его представителей и СМИ, за последние сутки в США удалось зарегистрировать больше 25,5 тысячи новых случаев заражения, днем ранее болезнь подхватили 29 078 человек. Количество скончавшихся от коронавируса Covid-19 в этом государстве стало больше на 1,3 тысячи граждан, численность смертельных исходов при этом за прошедшие сутки составила 1,4 тысячи лиц. В вышеуказанном университете отметили также, что на шесть часов вечера 4 мая общее число зараженных опасной инфекцией на территории США превысило 1,1 миллиона человек, скончались от недуга 67,7 тысячи человек.

Первых пострадавших от заболевания выявили в Штатах в январе, позже случаи заражения обнаружили во всех регионах страны, кроме северных Марианских островов и Американского Самоа. Самый первый эпизод выявили у 35-летнего мужчины, прибывшего в США из Уханя. Президент Дональд Трамп спустя короткое время ввел чрезвычайную ситуацию и заявил об ограничениях для поездок в КНР.



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