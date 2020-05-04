Мнение: Самоизоляция для быдла?

04.05.2020, 19:27, Разное

На Колыме сотрудники МЧС нашли и спасли заблудившихся туристов. И составили на них протоколы за нарушение самоизоляции. А есть места, где нарушителей режима самоизоляции не штрафуют, а совсем даже наоборот, хвалят, их фотографии размещают на сайте мэрии города….

Смотрю на эти фотографии и недоумеваю.

Посадка деревьев «Сада памяти» в честь 75-летия Победы – дело, конечно, хорошее. Но в стране действует режим самоизоляции. Выходить на улицу категорически запрещено. Есть исчерпывающий перечень оснований для того, чтобы получить цифровой пропуск, разрешающий на время покинуть квартиру.

В этом перечне нет основания «посадка деревьев» или «участие в PR-мероприятиях» мэрии города.

Но люди все-таки вышли сажать деревья.

Это потому что этим людям законы и правила не писаны? Это более другие люди? А строгая самоизоляция исключительно для быдла?

Фотографии отсюда