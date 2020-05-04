Мнение: Самоизоляция для быдла?
04.05.2020, 19:27, Разное
На Колыме сотрудники МЧС нашли и спасли заблудившихся туристов. И составили на них протоколы за нарушение самоизоляции. А есть места, где нарушителей режима самоизоляции не штрафуют, а совсем даже наоборот, хвалят, их фотографии размещают на сайте мэрии города….
Смотрю на эти фотографии и недоумеваю.
Посадка деревьев «Сада памяти» в честь 75-летия Победы – дело, конечно, хорошее. Но в стране действует режим самоизоляции. Выходить на улицу категорически запрещено. Есть исчерпывающий перечень оснований для того, чтобы получить цифровой пропуск, разрешающий на время покинуть квартиру.
В этом перечне нет основания «посадка деревьев» или «участие в PR-мероприятиях» мэрии города.
Но люди все-таки вышли сажать деревья.
Это потому что этим людям законы и правила не писаны? Это более другие люди? А строгая самоизоляция исключительно для быдла?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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