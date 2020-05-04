Автор “Сумерек” Стефани Майер анонсировала выпуск новой книги об истории Беллы и Эдварда

04.05.2020, 19:20, Разное

Вчера писательница Стефани Майер заинтриговала поклонников, разместив на своем официальном сайте часы с обратным отсчетом. Никаких пояснений не было, но загадка должна была раскрыться сегодня днем, и вот наконец ответ: в эфире шоу Good Morning America Стефани рассказала о релизе новой части саги Midnight Sun. В ней будет рассказана история вампира Эдварда и обычной девушки Беллы, но на этот раз со слов самого Эдварда. Кроме того, фанаты узнают подробнее обстоятельства жизни вампира до той самой встречи, которая изменила все. Книга увидит свет уже 4 августа.

Надеюсь, эта книга развлечет моих читателей и поможет перенестись в воображаемый мир ненадолго. Сейчас сумасшедшее время, я не была уверена в правильности выбора момента для релиза, но вы слишком долго этого ждали! Было бы несправедливо заставлять вас ждать еще больше. Извините за мое неумение все нормально планировать. Надеюсь, эта книга отвлечет вас от происходящего в мире. Я так рада, что смогла наконец поделиться этой новостью с вами, – обратилась Майер к поклонникам.

Обложка книги

С новой книгой Стефани действительно подзатянула: первая часть истории вышла аж 15 лет назад, в 2005. Она сразу же получила статус мирового бестселлера и была продана в количестве 100 миллионов копий по всему миру. Последующая серия экранизаций с участием Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона собрала в прокате 3,3 миллиарда долларов.