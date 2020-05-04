Исследователи предупреждают о риске высвобождения новых вирусов из-за таяния ледников и отдаления Луны

04.05.2020, 19:09, Разное

Зарубежные исследователи считают, что из-за таяния ледников в некоторых частях планеты, существует вероятность высвобождения некоторых вирусов. Кроме того, ситуация будет усугубляться и в связи с отдалением Луны от Земли. Специалисты перечислили возможные биологические катастрофы, с которыми могут столкнуться люди в скором времени.

К примеру, в Тибете уже довольно давно тают ледники: в результате исследования было выявлено почти 30 новых вирусов в древних слоях льда, а свойства обнаруженных патогенов по-прежнему не изучены. Предположительно, возраст микроорганизмов превышает 15 000 лет, и наука, разумеется, с ними не сталкивалась. Ледники Тибета изучала международная команда ученых из Китая и США. Оказывается, при дальнейшем повышении температуры воздуха в этом районе, возрастет вероятность выделения патогенных микроорганизмов в окружающую среду.

Самый негативный прогноз гласит, что уже в середине нынешнего века в летний период на Северном полюсе лед будет полностью таять. Что

касается Арктики и Антарктиды, то здесь также не всё радужно, отмечают эксперты. Кроме того, из-за отдаления Луны от Земли, планета может перенести негативные изменения, например, патогены не смогут сдерживаться в ледниках так, как раньше.