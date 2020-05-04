В Республике Хакасия из-за COVID-19 скончался 26-летний врач

04.05.2020, 19:09, Разное

Появилась информация о том, что в РФ умер ещё один медработник с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Республике Хакасия из-за данного заболевания скончался 26-летний врач, работавший в Абаканской межрайонной больнице.

По имеющимся данным, в медучреждении произошла вспышка заражения коронавирусом, после того, как на приём прибыл пациент с COVID-19. Позже на плохое самочувствие пожаловался 26-летний врач, работавший в травматологическом отделении. Воздействие инфекции на организм медика спровоцировало воспаление лёгких. В течение двух недель коллеги из центра лечения пневмоний Черногорской межрайонной больницы боролись за жизнь доктора, но его состояние оставалось очень тяжёлым. В результате специалисты не смогли помочь пациенту, и тот умер.

Отмечается, в настоящий момент в Абаканской межрайонной больнице в Республике Хакасия ведён режим обсервации. О других случаях заражения коронавирусом в медицинском учреждении информации не имеется, информирует “Рамблер”.