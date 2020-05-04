 

“Не спали всю ночь”: Адвокат Добровинский о ситуации со слухами о болезни сына Плющенко и Рудковской

04.05.2020, 19:09, Разное

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яны Рудковской и Евгения Плющенко на суде, рассказал, как они переживают из-за слухов о мнимой болезни сына Саши. Юрист обещает, что виновные будут наказаны, даже, если для этого придется обратиться в Государственную Думу.
На просторах интернета в последнее время появилось слишком много сведений о Саше Плющенко, известного, как Гном Гномыч. Некоторые “эксперты” заподозрили в поведении сына одной из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса признаки такого расстройства, как синдром Аспергера. Речь идет об общем нарушении развития, для которого характерны серьезные трудности в социальном взаимодействии. Яна Рудковкая и Евгений Плющенко были крайне возмущены таким “диагнозом”, и поэтому собираются отстаивать свои права в суде, где им поможет Александр Добровинский.

В интервью изданию “СтарХит” юрист сообщил, что не ожидал такой бурной реакции общественности на одну не соответствующую действительности новость. Эту информацию из интернета “не вымарать”, но продюсер и фигурист не могут не переживать за сына. “Они не спали всю ночь”, – подчеркивает Добровинский, собирающийся защищать Сашу не просто как адвокат, но и как человек, отец. В целях юриста сделать все возможное, чтобы СМИ не могли перепечатывать неподтвержденных данных.



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