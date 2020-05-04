Онищенко назвал сроки окончания вспышки коронавируса

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04.05.2020, 19:08, Новости дня

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выразил мнение, что коронавирус будет циркулировать, так же как и другие виды гриппа и вирусов.

«И речь должна идти не об этих крайностях вроде «остановить», а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень», – сообщил Онищенко в беседе с НСН.

По его мнению, в настоящее время эпидемический процесс проходит логично и прогнозируемо. Ситуация с распространением вируса, по мнению депутата, быстро придет в норму, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заболевания.

Кроме того, Онищенко напомнил о необходимости выполнения предписаний, связанных с распространением COVID-19, так как «сегодня все зависит от граждан России».

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса «закончится» после выписки последнего больного, а также двух инкубационных периодов после последнего случая. «А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», – отметил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно вне зависимости от принятых мер, несмотря на все принятые меры.

Она также сообщила, что результат нарушения карантинного режима в российских регионах виден через неделю. 



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