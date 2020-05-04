Муфтий Дагестана и его семья заболели коронавирусом. Жена муфтия после этого попросила помочь местной больнице

04.05.2020, 19:05, Новости дня

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и вся его семья заболели коронавирусом, но активная стадия болезни уже прошла, сообщила жена и советник муфтия Айна Гамзатова.

Она рассказала, что муфтий и остальные его родственники и близкие “неизбежно заразились” при контактах с “определенным потоком людей”. Это произошло уже в течение первой недели режима чрезвычайного положения.

“Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Но благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы на стадии восстановления”, – рассказала Гамзатова.

Супруга муфтия обратилась за помощью к властям и меценатам и попросила обеспечить необходимой техникой третью городскую больницу Махачкалы – ее хотят переоборудовать под лечение больных с коронавирусом. Сейчас в больнице, по словам Гамзатовой, нет даже аппарата для компьютерной томографии: муфтия и его семью для этого анализа возили в другие больницы города. Гамзатова попросила купить аппарат КТ, аппараты ИВЛ, кислородные преобразователи, консоли для включения прямого кислорода, кардиомониторы, пульсоксиметры, медикаменты и необходимые средства защиты.

“30 млн рублей, которые в этом году ФОМС, наконец-то, выделил для больницы, давали лишь возможность существовать терапевтическому отделению, делать некоторые операции в отделении хирургии. Другие готовые к эксплуатации прекрасные отделения как были закрыты, так и закрыты по сей день. Потому что, как всегда, нет денег”, – рассказала Гамзатова.

“Поэтому прошу каждого из вас, а также обращаюсь к дагестанским меценатам, к любому человеку с возможностями: подключитесь, пожалуйста, каждый, у кого есть сердце и материальные блага, для того чтобы запустить третью городскую больницу в помощь населению сейчас, в это сложное время. Это очень важно”, – заключила супруга муфтия.

За последние сутки в Дагестане выявили 160 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего же количество заболевших в республике превысило 1800 человек.

Муфтий Дагестана – не первый высокопоставленный духовный лидер, который заразился коронавирусом. От осложнений COVID-19 уже скончались несколько священнослужителей РПЦ. 4 мая стало известно о смерти почетного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита на покое Ионы.

3 мая от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, умерли диакон Андрей Молчанов, служивший в московском храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, и клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря (находящегося под прямым патриаршим управлением) протоиерей Евгений Корчуков. А перед этим умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин.