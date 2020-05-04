В Алматы сняли блокпосты: жителям разрешили свободно передвигаться по городу

04.05.2020, 19:05, Новости дня

Департамент полиции Алматы сообщил 4 мая, что в городе сняты блокпосты, которыми он был разделен на районы, а жителям разрешено свободно передвигаться в черте города, сообщает Tengrinews.kz.

“В черте города разрешено свободное передвижение, даже если человек не занесен в базу (портал infoalmaty.kz). Однако не стоит забывать о гигиене и других мерах защиты от коронавирусной инфекции”, – сказала официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азирбек.

27 блокпостов по периметру города функционируют в прежнем режиме: въезд и выезд из Алматы по-прежнему разрешен только по спецпропускам.

В Казахстане с 15 марта действует режим чрезвычайного положения, недавно он был продлен до 11 мая. С 19 марта также на жесткий карантин были закрыты Нур-Султан и Алматы, а позже – еще несколько крупных городов. Но несколько дней назад власти приняли решение о послаблении карантинного режима и постепенном открытии предприятий с 4 мая.

С 1 мая снова летают самолеты между Нур-Султаном и Алматы, двумя крупнейшими городами Казахстана. А с 4 мая в Казахстане начали летать самолеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей: правда, чтобы попасть на борт, пассажирам надо сдать тест на коронавирус.

С 4 мая также снова начали работу:

непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров (все виды), с условием, что заканчивать работу они будут до 17.00;

фотосалоны;

цветочные киоски;

парикмахерские (по записи);

медицинские центры (по записи);

стоматологические клиники (по записи);

компании по операциям с недвижимым имуществом,

рекламные агентства;

адвокаты;

нотариусы;

микрофинансовые организации,

страховые компании;

ломбарды;

обменные пункты;

компании информационно-коммуникационных технологий.

С 4 мая жителям Казахстана также разрешены спортивные занятия и тренировки на улице.