Компания Apple представила новый MacBook Pro

04.05.2020, 18:55, Новости дня

Компания Apple в понедельник представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro с модифицированной клавиатурой, повышенной производительностью и увеличенным объемом памяти.

Как сообщает компания, новая линейка MacBook Pro доступна к заказу по цене 1299 долларов. Модель, созданная с ориентацией на образовательные цели, продается по 1199 долларов.

На ноутбуки приходится 9 процентов от доходов компании.

В новой клавиатуре используется «ножничный» механизм, более распространенный в индустрии. Производитель отказался от механизма «бабочка» после жалоб пользователей на залипание клавиш при попадании в клавиатуру даже небольших количеств пыли и мусора.