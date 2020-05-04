Наварро: Трамп скоро подпишет указ о медицинском снабжении

04.05.2020, 18:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп планирует издать указ, направленный на борьбу с нехваткой производства медицинских товаров в США на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в понедельник в Белом доме.

Как рассказал советник президента Питер Наварро в интервью Fox News, указ обяжет федеральные ведомства закупать медицинские товары американского производства, поскольку ситуация с коронавирусом выявила зависимость от китайских производителей.

Никаких дополнительных подробностей, в том числе о сроках издания указа, Наварро не уточнил. По его словам, потребуются также дополнительные меры, в том числе дерегуляция, чтобы фармацевтическим компаниям было проще работать в США.

Инициатива встретила большое сопротивление со стороны ряда бывших и действующих официальных лиц, которые опасаются, что из-за сокращения импорта Китай ограничит поставки остро необходимых масок N95 и другой защитной экипировки. По словам официальных источников, указ подвергается некоторым корректировкам и пока проходит межведомственный анализ.

По словам Наварро, существует также риск для электроэнергетической инфраструктуры страны в связи с комплектующими. Трамп хочет защитить американские электросети от кибератак и иных нападений, что может привести к ограничению импорта некоторых товаров из Китая и России.