Геннадий Онищенко рассказал, когда прекратится вспышка коронавируса в России

04.05.2020, 18:53, Разное

Коронавирус будет циркулировать, а его вспышка закончится, когда из больницы выпишут последнего заразившегося этой болезнью. Об этом пояснил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, в настоящее время эпидемиологический процесс проходит прогнозируемо и логично, ситуация с продвижением вируса Covid-19 сможет оперативно прийти в норму, несмотря на увеличение количества подтвержденных случаев заболевания. Занимающий ныне должность первого замглавы комитета российского парламента по науке и образования специалист отметил, что нужно думать не о скорейшей остановке коронавируса, а как вывести циркуляцию инфекции на доэпидемиологический уровень. Напомнил Геннадий Онищенко о надобности придерживаться всех указаний, которые связаны с распространением Covid-19, потому как в данное время «все зависит от граждан» и их сознательности. Уверен бывший главный санитарный врач, что продвижение инфекции в стране завершится после выписки последнего пациента и инкубационных периодов после последнего эпизода.

В то же время руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что невозможно в полной мере завершить процесс циркуляции коронавируса нового типа. В РФ некоторые меры ограничения, введенные из-за опасной пандемии, власти сохранят до появления соответственной вакцины или лекарства. На данный момент в стране специалисты выявили больше 145 000 случаев заражения, умерли 1,3 тысячи граждан, выздоровели 18 000 человек.