Количество поправок к “антиколомойскому” законопроекту сократилось с 16,6 тыс. до 430

04.05.2020, 18:31, Новости дня

Количество поправок к законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” ко второму чтению сократилось более чем в 70 раз, сообщил в Facebook народный длепутат от “Голоса”, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Изначально к проекту закона, который в СМИ часто называют “антиколомойским”, подали 16 586 поправок. Авторами большинства из них были исключенный из фракции “Слуга народа” народный депутат Антон Поляков, сопредседатель депутатской группы “За майбутнє” Виктор Бондарь и представители фракции “Слуга народа” Дмитрий Черный, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда, Сергей Демченко и Александр Дубинский. Агентство LIGA.net отмечало, что все они могут быть лояльными к бизнесмену Игорю Коломойскому.

30 апреля Верховная Рада одобрила ускоренную процедуру рассмотрения этого законопроекта, и у фракций и внефракционных депутатов была возможность подать поправки, на которых они настаивают, в течение двух дней.

Железняк сообщил, что в положенное время свою правку подала только внефракционный народный депутат Виктория Гриб.

“Все остальные забыли или не настаивали… Таким образом, финальная таблица [правок] выйдет в 72 раза меньше оригинала – примерно 230 поправок”, – проинформировал депутат.

Отже, банківський закон та скорочена процедура:з авторів всіх 16586 правок у визначений строк подали позицію по… Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 4. mai 2020

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон) в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Бизнесмен назвал этот законопроект “не “антиколомойским”, а антиукраинским”.

Ожидается, что документ будет проголосован во втором чтении после 10 мая.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.