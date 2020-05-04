Внеочередное заседание Рады планируется 12 мая – нардеп от “Слуги народа”

04.05.2020, 18:30, Новости дня

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 12 мая. Об этом 4 мая заявила агентству “Интерфакс-Украина” заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Да, действительно заседание планируется на 12 мая”, – сказала она.

По ее словам, в повестку дня будут внесены законопроекты, предложенные комитетами Верховной Рады. Кроме того, планируется, что в этот день во втором чтении будет рассмотрен банковский законопроект.

Принятие этого проекта закона, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В первом чтении законопроект, известный как “антиколомойский”, был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Экс-владелец “ПриватБанка” назвал этот законопроект “не “антиколомойским”, а антиукраинским”.

Ожидается, что документ будет проголосован во втором чтении после 10 мая.