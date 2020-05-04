 

Экстренное предупреждение из-за грозы объявлено в Москве

04.05.2020, 18:30, Новости дня

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре с вечера понедельника до утра вторника в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить.

Кроме того, при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Певица Валерия даст живой концерт в благодарность медикам

15.04 / Авиакомпании попросили заменить возврат денег за отмену рейсов на ваучеры

18.04 / Рекордно пористый материал был создан для баков водородных автомобилей

31.03 / Минпросвещения исключило возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

08.04 / Борис Джонсон находится в стабильном состоянии

03.04 / Le Figaro – борьба с коронавирусом в России сделала ранее незаметного Собянина вторым человеком в государстве

28.04 / Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении коронавируса

29.03 / В Москве за сутки улучшилась экологическая обстановка

26.04 / Денисова подтвердила факт бунта в Черновицком СИЗО из-за поступления заключенного с COVID-19

18.04 / Добро пожаловать в гости: социальная дистанция приблизила звезд к поклонникам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска