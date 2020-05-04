Экстренное предупреждение из-за грозы объявлено в Москве

04.05.2020, 18:30, Новости дня

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре с вечера понедельника до утра вторника в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить.

Кроме того, при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.