“Я не отпущу тебя никуда”: Джиган хочет воссоединится с Самойловой и избежать развода

04.05.2020, 18:30, Разное

Недавно стало известно о том, что Оксана Самойлова окончательно подала на развод. Многодетная мама больше не может терпеть ложь репера, она готова самостоятельно воспитывать детей, но Джиган пытается быть заботливым отцом и желает воссоединиться с женой.

Исполнитель активно публикует семейные снимки в аккаунте Instagram, будто между ним и Оксаной Самойловой ничего существенного не произошло. Джиган демонстрирует подписчикам, как танцует с восьмилетней Ариелой и пятилетней Леей, играет с ними или смотрит мультфильмы. Поклонники пары надеются, что Самойлова и Джиган смогут помириться и развода можно будет избежать.

Знаменитость не только “хвастается” общими с детьми кадрами, но размещает фото, где он запечатлен с ещё законной супругой. В комментариях репер делает модели признания в любви. Под свежим фото с Самойловой Джиган написал: “Я не отпущу тебя никуда”. Вероятно, так артист отреагировал на новость о предстоящем разводе. На сообщение мужа бизнесвумен с иронией ответила: “Сорян, Вась”.

Оксана Самойлова неоднократно признавалась своим поклонникам, что ее терпение иссякло и закрывать глаза на постоянные обманы и вредные привычки любимого она больше не может. Модель считает, что обязательно будет счастливой, но уже с кем-то другим, кто не будет лицемерить и полюбит ее по-настоящему.