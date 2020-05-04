 

При нападении террористов в Сирии погибли девять полицейских

04.05.2020, 18:30, Новости дня

В результате нападения банды террористов в граничащем с Иорданией районе Мзейриб погибли по меньшей мере девять сирийских полицейских, сообщило агентство САНА со ссылкой на заявление МВД республики.

Боевики атаковали полицейский участок и убили стражей порядка, передает ТАСС.

«Девять сотрудников полицейского управления Деръа – район Мзейриб погибли при исполнении в результате нападения группы террористов», – информирует телеканал Аль-Ихбария, передает РИА «Новости».

Детали нападения МВД САР не сообщает. Похороны состоялись в понедельник. Согласно обнародованному списку имен, среди погибших один офицер и восемь рядовых служащих.

Ранее Москва заявила о напряженности на границе Сирии и Турции. В то же время  Россия отметила усилия Турции по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийской провинции Идлиб, и совместные с российскими военными патрулирования дороги.



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