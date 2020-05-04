 

Вышел ноутбук MacBook Pro 13 с качественной клавиатурой и процессором

04.05.2020, 18:30, Разное

В Сети подтвердилась информация инсайдера Джона Проссера о выпуске компанией Apple нового ноутбука MacBook Pro 13, получившего качественную клавиатуру. Стартовая стоимость устройства составит 1300 долларов США.
Очередной ноутбук от американской IT-корпорации MacBook 13 Pro обладает клавиатурой Magic Keyboard, что говорит о наличии данного агрегата полностью теперь у всех мобильных ПК компании. Также инженеры удвоили емкость SSD во всех конфигурациях, базовая равна 256 Гб, максимальная составляет 4 Тб. Более продвинутые девайсы оснащаются объемом в 16 Гб «оперативы» в стандарте, максимальная не превышает 32 Гб, увеличена и частота – до 3733 МГц.

MacBook Pro 13 перешел на 10-нанометровые CPU Intel Ice Lake, но затронула такая мера корпорации Apple только старших аппаратов. У базовых находится все те же процессоры Core восьмого поколения: четырехъядерные Core i5 или i7 с частотами 3,9 и 4,5 ГГц соответственно. Выбрать Ice Lake для базовых моделей невозможно при этом.

На рынке ноутбук с четырехъядерным чипом i5 можно будет купить за 1800 американских долларов, доплатив еще 300 долларов, клиент получит гаджет с процессором i7. Начальная стоимость девайса от «яблочного» бренда не превышает 1300 долларов, старшая вариация была оценена в 2000 долларов, а за модель с SSD емкостью 4 Тб, 32 Гб оперативной памяти и Core i7 Ice Lake стоит 3600 долларов.



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