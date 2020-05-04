 

Расширен перечень орфанных заболеваний

04.05.2020, 18:25, Разное

Перечень орфанных заболеваний, лечение которых должно финансироваться из федерального бюджета, пополнился еще двумя патологиями. Соответствующий проект постановления Кабмина был подготовлен Министерством здравоохранения РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В перечень орфанных заболеваний вошли апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Кроме этого, внесены изменения в постановление Кабмина о порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных рядом редких заболеваний (гемофилией, муковисцидозом и другими), от 26 ноября 2018 года.

Документ подготовлен в связи с принятием соответствующего закона. 27 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который перевёл финансирование закупок лекарств для лечения указанных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.

 

 

 

 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Заразившаяся коронавирусом жительница Шадринска заявила в полицию на разгласившего её диагноз фельдшера

03.05 / «Бобы» Samsung Galaxy Buds X получили феноменальную автономность и систему активного шумоподавления

03.05 / Составлен топ-3 популярных поддержанных кабриолетов в РФ до 1 млн рублей

30.03 / Открыт предзаказ на самый дорогой в мире смартфон 8848 Titanium M6 5G

31.03 / Рустам Солнцев о разводе Джигана и Самойловой: «Она давно знала об изменах мужа»

18.04 / Александр Устюгов и его “Рикошет” переплюнули конкурентов

16.04 / Мнение: Коронавирус – идеальное оружие в схватке мировых элит

10.04 / В КНДР для борьбы с COVID-19 разработали маски с нанопокрытием

19.04 / Мнение: Пересмотр данных по смертности в Ухани

02.04 / Великий лидер побеждает вирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска