 

Промышленные заказы в США показали рекордное снижение в марте

04.05.2020, 18:20, Новости дня

Новые заказы на товары, произведенные в США, в марте претерпели рекордное снижение и могут еще больше снизиться из-за сбоев в цепочках поставок и снижения экспорта на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Reuters.

Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы упали на 10,3%, что стало самым большим снижением с начала ведения записей в 1992 году. Данные за февраль были пересмотрены в сторону снижения на 0,1%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что производственные заказы в марте упадут на 9,7%. При этом в годовом исчислении производственные заказы снизились на 2,8%. Неисполненные заказы на фабриках в марте упали на 2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Запасы на фабриках упали на 0,8% в марте после снижения на 0,4% в феврале. Отгрузки промышленных товаров в марте снизились на 5,2% после падения на 0,3% в предыдущем месяце.

Промышленное производство, на которое приходится 11% экономической активности в США, вместе с остальной экономикой не справляется с общенациональными ограничениями, введенными для борьбы с распространением COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.

Институт управления снабжением (ISM) сообщил, что его показатель производственной активности упал до 11-месячного минимума в апреле. Индекс перспективных новых заказов ISM упал до уровня, который последний раз наблюдался в декабре 2008 года.

Американская промышленность уже находилась под давлением торговой войны между администрацией Трампа с Китаем. Объем производства в первом квартале снизился самыми быстрыми темпами за последние 11 лет. Инвестиции в бизнес сокращались четыре квартала подряд.

Самая продолжительная экономическая экспансия в истории США завершилась в первом квартале года, причем валовой внутренний продукт снижался самыми быстрыми темпами после рецессии 2007-2009 годов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Описаны изменения в путешествиях по миру после пандемии

09.04 / Самоотвод Сандерса — лучший подарок для Трампа

08.04 / На Курган и Оренбург обрушилась непогода

18.04 / 1+1 – чернобыльский дым сделал Киев одним из самых загрязнённых городов

17.04 / В 2020 году ВВП Украины может упасть на 4,2%, безработица составит 9,4% – эксперты Министерства развития экономики

11.04 / Начальника колонии в Петрозаводске отправили в СИЗО по делу об избиении заключенного

07.04 / Член экипажа корабля-госпиталя в Нью-Йорке заразился коронавирусом

02.05 / Офис генпрокурора изучит ситуацию с работой “Эпицентра” во время карантина

03.04 / Кадыров объявил о новых ограничениях в Чечне для борьбы с коронавирусом

29.04 / Турция направила медицинскую помощь США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска