 

Федор Смолов отбыл в расположение “Сельты”

04.05.2020, 18:20, Новости дня

Российский нападающий Федор Смолов отправился в Испанию. После прохождения карантина он присоединится к тренировкам "Сельты".

В понедельник Федор Смолов вылетел в Испанию. После прибытия в Виго российский нападающий пройдет двухнедельный карантин, после чего сможет приступить к тренировкам в составе "Сельты".

В апреле Федор Смолов прибыл из Испании в Россию. При этом руководство клуба не рекомендовало футболистам покидать Виго.



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