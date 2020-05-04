Кличко не исключил смерти 1,2 млн украинцев из-за коронавируса

04.05.2020, 18:16, Новости дня

Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 млн человек, следует соблюдать ограничительные меры карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2% до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть», – сообщил Кличко в ходе внеочередного заседания правительства.

Он призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных мер, передает РИА «Новости».

По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

По последним данным, на Украине выявлен 12 тыс. 331 случай коронавируса, из них 1619 пациентов выздоровели, 303 – умерли.