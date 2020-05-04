 

Кличко не исключил смерти 1,2 млн украинцев из-за коронавируса

04.05.2020, 18:16, Новости дня

Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 млн человек, следует соблюдать ограничительные меры карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2% до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть», – сообщил Кличко в ходе внеочередного заседания правительства.

Он призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных мер, передает РИА «Новости».

По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

По последним данным, на Украине выявлен 12 тыс. 331 случай коронавируса, из них 1619 пациентов выздоровели, 303 – умерли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Новый вид паукообразных был обнаружен на территории России

28.04 / Польша захотела арестовать активы «Северного потока – 2»

03.04 / Washington Post – в ЕС опасаются, что коронавирус убьёт и сам союз

28.04 / Magnus Carlsen Invitational. Шансы Непомнящего на полуфинал минимальны

29.03 / От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

08.04 / Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

27.04 / Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовых увольнениях

13.04 / Бывшую помощницу Байдена уволили после жалобы на домогательства политика

28.04 / Трамп пожелал Ким Чен Ыну «всего хорошего»

01.04 / В НАТО оценили российскую помощь Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска