Александр Лукашенко не отказывается от Парада Победы и ждет к себе гостей из Москвы

04.05.2020, 18:09, Разное

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не будут отказываться от Парада Победы. Праздничные мероприятия пройдут в срок, несмотря на эпидемиологическую угрозу. Больше того, президент соседней страны ждет на праздник гостей из Москвы.

Недавно представители Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) выступили с релизом, в котором заявили, что в Беларуси фиксируется рост распространения коронавирусной инфекции. Ситуация может стать неблагоприятной, а потому в стране должны отменить все массовые мероприятия, в том числе и проведение Парада Победы. Александр Лукашенко обдумал данную информацию и не стал отказываться от мероприятий. Глава государства отметил, речь идёт о глубоко эмоциональных вещах. Он подчеркнул, во время Великой Отечественной войны многие, погибая, тоже могли быть заражены какими-то вирусами, но для них это имело не столь важное значение, в отличие от необходимости завершить войну поражением врага. Люди на фронте гибли, стремясь подарить будущее своим потомкам, а потому переносить юбилейный парад нельзя ни на день, ни на два. Президент констатировал: “Скажут, что мы испугались”.

Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в интервью заявил, что жители Беларуси должны оставаться дома. Он охарактеризовал проведение Парада Победы в данных обстоятельствах, как глупость. Тем не менее, нашлись в РФ политики, поддерживающие главу соседней страны. Некоторые народные избранники хотели бы присоединиться к торжеству, и Александр Лукашенко обещает оказать им помощь, предоставив открытый для перелётов аэропорт. Кроме того, в мероприятии примет участие пеший расчёт из Республики Гана. В настоящий момент эти государства налаживают двусторонние отношения, и данный жест является подтверждением курса на дальнейшее сотрудничество.