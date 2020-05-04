 

Александр Лукашенко не отказывается от Парада Победы и ждет к себе гостей из Москвы

04.05.2020, 18:09, Разное

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не будут отказываться от Парада Победы. Праздничные мероприятия пройдут в срок, несмотря на эпидемиологическую угрозу. Больше того, президент соседней страны ждет на праздник гостей из Москвы.
Недавно представители Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) выступили с релизом, в котором заявили, что в Беларуси фиксируется рост распространения коронавирусной инфекции. Ситуация может стать неблагоприятной, а потому в стране должны отменить все массовые мероприятия, в том числе и проведение Парада Победы. Александр Лукашенко обдумал данную информацию и не стал отказываться от мероприятий. Глава государства отметил, речь идёт о глубоко эмоциональных вещах. Он подчеркнул, во время Великой Отечественной войны многие, погибая, тоже могли быть заражены какими-то вирусами, но для них это имело не столь важное значение, в отличие от необходимости завершить войну поражением врага. Люди на фронте гибли, стремясь подарить будущее своим потомкам, а потому переносить юбилейный парад нельзя ни на день, ни на два. Президент констатировал: “Скажут, что мы испугались”.

Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в интервью заявил, что жители Беларуси должны оставаться дома. Он охарактеризовал проведение Парада Победы в данных обстоятельствах, как глупость. Тем не менее, нашлись в РФ политики, поддерживающие главу соседней страны. Некоторые народные избранники хотели бы присоединиться к торжеству, и Александр Лукашенко обещает оказать им помощь, предоставив открытый для перелётов аэропорт. Кроме того, в мероприятии примет участие пеший расчёт из Республики Гана. В настоящий момент эти государства налаживают двусторонние отношения, и данный жест является подтверждением курса на дальнейшее сотрудничество.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры

28.04 / Мнение: Нефтяной Пёрл-Харбор, конец сланцевой революции и плавающая Тесла

03.05 / Украинцев возмутил российский лук в супермаркете

23.04 / Мнение: О заболеваемости на авианосце “Теодор Рузвельт”

24.04 / Мнение: Преступление без срока давности

16.04 / Личное: Режим ждуна

31.03 / В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

11.04 / Цыгане бунтуют против карантина

15.04 / Скандалы: «Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит»

01.04 / Елена Валюшкина о личной жизни: «Я свободна и могу менять мужчин как перчатки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска