Трехлетний ребенок погиб из-за пожара в Свердловской области

04.05.2020, 18:09, Разное

В результате пожара в Свердловской области погиб трехлетний мальчик в частном доме. Трагический инцидент произошел в Артинском городском округе.

В момент возгорания семейная пара трудилась на придомовой территории, выполняя хозяйственные работы, их трехлетний ребенок в это время находился дома. Увидев огонь, родители бросились спасать сына, но в связи с сильным задымлением и открытым пламенем они не смогли проникнуть внутрь дома. Быстро приехавшие на место происшествия спасатели вынесли из горящего дома малыша, но спасти его так и не удалось.

Представители МЧС заявили, что, осуществляя попытку спасти сына, его отец и мать попали в больницу из-за полученных ожогов. Пожарные получили сообщение о возгорании, охватившем площадь 90 квадратных метров, в 14:02 мкс, а в 14:25 закончилась проливка и разбор сгоревших конструкций. В настоящее время устанавливается причина возникновения воспламенения.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых. Здание почти полностью выгорело, общая площадь помещения, пострадавшего в результате инцидента, составила 120 квадратных метров. Ликвидировали продвижение пламени более 40 спасателей, задействовав 17 единиц специального оборудования.