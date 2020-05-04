Посольство в Германии ответило украинскому послу на предложение пари о Крыме

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04.05.2020, 18:08, Новости дня

Российское посольство в Берлине предложило украинскому послу в Германии Андрею Мельнику и дальше «мечтать о несбыточном» после его слов о возврате Крыма.

«Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю «возвращения» Крыма Украине», – говорится в комментарии дипмиссии под постом украинского посольства в Германии в Facebook.

«Продолжайте мечтать о несбыточном», – добавили дипломаты.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине» и предложил Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма.



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