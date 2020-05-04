 

Эмбер Херд потеряла мать

04.05.2020, 17:55, Разное

Несколько часов назад Эмбер Херд сообщила о смерти матери Пейдж. Она написала об этом в Instagram, выложив две фотографии из семейного архива. Что послужило причиной ухода, пока не известно.

Мое сердце разбито и душа опустошена до предела из-за смерти мамы Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив только память о своей прекрасной, щедрой душе. Она останется в глубине наших сердец навсегда! Она была самой красивой и доброй женщиной из всех, кого я знаю. Об этом тяжело говорить в прошедшем времени, но я настоящий везунчик из-за того, что являлась ее дочерью и что прожила 34 года под ее теплом и светом. Это невероятно болезненное для нас время, но я напоминаю себе о том, что исцеляет всех нас – о любви. Мы с сестрой Уит получили много доброты, поддержки и заботы от наших друзей и семьи, спасибо, – написала Эмбер в социальной сети. 

Эмбер с мамой и сестрой

Сейчас Эмбер вообще переживает не самые легкие времена. В сравнении с потерей такого близкого человека меркнет все, но тем не менее актриса находится в процессе судебных разбирательств с бывшим мужем Джонни Деппом. Эмбер может грозить тюремное заключение сроком до трех лет за фальсификацию показаний и улик: пресловутые побои от Джонни она могла подделать для того, чтобы получить от судьи запретительный приказ. Чтобы доказать это, адвокаты Джонни Деппа собираются привлечь к разбирательству актера Джеймса Франко, который как раз виделся с Херд накануне и после того момента, когда у актрисы на лице появился синяк (с ним Эмбер впоследствии и пришла в здание суда в мае 2016 года).

Подробнее об этой истории можно прочесть тут.



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