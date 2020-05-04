В Италии оценили реальную численность жертв коронавируса

04.05.2020, 17:53, Разное

Из-за продвижения коронавируса в Италии количество смертельных случаев из-за болезни может быть выше официальных данных на 11,6 тысячи. Об этом свидетельствует отчет ученых-медиков страны.

Один из пунктов исследования охватил период с 20 февраля по 31 марта, когда на территории Ломбардии зарегистрировали первый эпизод заражения коронавирусом. В сравнении с показателем в 2015-2019 годах за этот период число летальных случаев увеличилось до 90,9 тысячи человек (на 38,7%). Согласно официальной информации, больше 13 000 человек умерли от инфекции по состоянию на конец первого весеннего месяца.

Специалисты в процессе изучения сведений о смертности и ходе пандемии Covid-19 поделили Италию на три части, и в северном регионе были сконцентрированы 89% всех летальных исходов. Больше всего от вспышки коронавируса пострадали жители Ломбардии, там в марте зафиксировали многократное увеличение смертности. В Кремоне она выросла на 391%, в Бергамо – на 568%. В общей сложности, в марте по сравнению с минувшим годом количество смертельных случаев возросло на 49,4%. По состоянию на 3 мая на полуострове врачи выявили 210 000 эпизодов заражения коронавирусом, больше 81 тысячи человек вылечились, умерли 28 000 граждан. Также стоит отметить, что с 4 апреля в регионе уменьшается стабильно численность госпитализированных людей.