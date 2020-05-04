Apple Watch нашли у пациентки проблему, которую не заметили врачи в больнице

04.05.2020, 17:53, Разное

Смарт-часы Apple Watch выявили у пенсионерки из Германии проблему с сердечной мышцей, которую не обнаружили врачи в больнице. Благодаря этому случаю здоровье женщины удалось улучшить после повторного обследования.

На данный момент достаточно историй, когда «умные» часы Apple Watch в буквальном смысле спасали жизнь людям, обнаруживая существенные проблемы с сердцем. Совсем недавно данная техника американской корпорации выявила то, что не сумел зафиксировать медицинский прибор в клинике у 80-летней жительницы Майнца. Пенсионерка была вынуждена обратиться в лечебницу, отметив боль в области груди, нерегулярный сердечный ритм и частое головокружение. В учреждении специалисты выполнили 12-канальную электрокардиографию, но в результате не нашли каких-либо признаков ишемии.

Потом немка продемонстрировала медикам полученную с помощью Apple Watch информацию с зафиксированной депрессией сегмента ST. Изучив полученные данные, врачи заподозрили присутствие ишемии миокарда и отправили женщину на процедуру катетеризации сердечной мышцы. Она показала левостороннее бифуркационное поражение органа и стеноз левого ствола коронарной артерии. Вскоре после очередных вмешательств немецкую пенсионерку выписали домой.

Первая модель Apple Watch была показана разработчиками в сентябре 2014 года. Для полноценного функционирования гаджета требуется смартфон iPhone 5 и выше. Часы оснащаются 1,32-дюймовым дисплеем с сапфировым стеклом, динамиком, микрофоном, модулем NFC и Bluetooth.