 

Путин планирует провести совещание по борьбе с коронавирусом

04.05.2020, 17:50, Разное

Совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом в России состоится 6 мая. Так решил президент страны Владимир Путин.

Во время беседы специалисты выскажут свои рекомендации. Также слово предоставят членам правительства, которые должны были к началу мая подготовить план по выходу страны из режима самоизоляции с 12 мая. Главы регионов ознакомятся с предложенными мерами к этому вторнику.

Путин предупредил, что ограничительные меры должны сниматься постепенно в каждом субъекте Российской Федерации. Одномоментно это произойти не может, так как в некоторых регионах ситуация до сих пор сложная.

Напомним, Владимир Владимирович на прошлой неделе сообщил, что карантин в стране продлен до 11 мая. А мероприятия по случаю Дня Победы состоятся в этом году позднее.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Апр 2020 в 7:50 PDT

Тем временем, в стране выявили свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 1,3 тысяч человек, выздоровели – 18,1 тысяч. Во всем мире число подхвативших коронавирус превысило 3,5 миллиона.



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