Суд в Киеве заочно арестовал Януковича

04.05.2020, 17:48, Новости дня

Печерский районный суд Киева в понедельник вынес решение о заочном аресте на два месяца бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об «узурпации власти. Сам экс-президент находится за пределами Украины, сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

Печерский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей, передает РИА «Новости».

«По инициативе генеральной прокуратуры Украины, а именно прокуроров, продолжающих выполнять задачи, поставленные бывшим руководством страны и бывшим генпрокурором (Юрием) Луценко, было принято решение (судом) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Виктора Януковича», – сообщил Сердюк, уточнив, что мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Адвокат назвал такое решение абсурдным. «Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры», – сообщил Сердюк.

Он также отметил, что решение суда будет обжаловано защитой экс-президента. При этом, по его словам, адвокаты Януковича собрали достаточно материалов, которые свидетельствуют о фальсификации дел против экс-президента и о том, что работа прокуратуры «направлена на попытку зацементировать путем получения решений судов версию событий 2014 года, выгодную предыдущей власти и тем, кто поддерживал события на Майдане со стороны западных спонсоров и кураторов этого процесса».

В конце 2013 года на Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Янукович покинул Украину в феврале 2014 года. В 2019 году Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-главу государства к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.