В Покровском монастыре от коронавируса умер второй протоиерей

04.05.2020, 17:35, Новости дня

Клирик находящегося под прямым патриаршим управлением Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается со ссылкой на сайт монастыря.

Корчукову было 65 лет. В 1992 году он был рукоположен в диаконы, в 1993 году – в сан священника, а в 2007-м получил сан протоиерея. Он был штатным священником монастыря в течение 22 лет, а также участвовал в восстановлении монастыря. По светскому образованию Евгений Корчуков был скульптором.

Протоиерей Евгений – многодетный отец семейства, воспитал пять детей и девять внуков.

Это вторая смерть от легочного заболевания в Покровском монастыре менее чем за две недели. Ранее на сайте монастыря сообщалось, что 23 апреля в отделении реанимации Российского геронтологического научно-клинического центра от тяжелого воспаления легких скончался клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Владимир Верига. 17 марта отцу Владимиру исполнилось 70 лет, из которых 42 года он служил Русской православной церкви.

Ранее, 21 апреля, стало известно о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. А 26 апреля от коронавируса умер епископ Русской православной церкви Вениамин (Королев). Сообщалось, что 12 апреля, в празднующееся христианами Вербное воскресенье, Королев отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан. По утверждению издания, как минимум еще двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией.

К концу апреля стало известно об инфицировании COVID-19 нескольких ключевых священников и иерархов РПЦ. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 25 апреля написал в своем телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников больше, чем среди других людей.