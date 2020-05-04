В Коми вывесили плакат к 9 мая, где изображен финский солдат с оленем. Власти назвали это “вопиющим случаем”

04.05.2020, 17:35, Новости дня

В городе Усинске в Республике Коми местная администрация вывесила на стене одного из домов плакат к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На нем оказался изображен финский солдат с автоматом и оленем. Использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии в мае 1944 года, когда Финляндия воевала на стороне нацистской Германии. На плакате под фотографией финского солдата был отрывок из стихотворения “Рогатые батальоны” Галины Грицаченко.

“Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так, – признал ошибку мэр Усинска Николай Такаев. – Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый. Спасибо неравнодушным усинцам, которые заметили и отреагировали. Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники”.

В администрации города заявили, что ошибку допустили в Управлении культуры.

“Причастные будут строго наказаны. Понимаем, что по каждой исторической фотографии, прежде, чем ее использовать, необходимо заключение профессионального историка. В Управлении культуры таких нет”, – рассказали в администрации.

Это не первый курьезный случай использования архивных изображений для плакатов к 9 мая. В конце апреля в Таганроге на стене социально-культурного центра “Приморский” вывесили баннер, в который вошла фотография с немецкими солдатами и танком Т-4. Также на плакате было изображение с марширующими немецкими музыкантами. Коллаж убрали, а чиновники заявили, что сотрудник, подготовивший плакат, работал удаленно.

В Нижнем Новгороде также ошиблись с нужным изображением для баннера к 9 мая: на улицах вывесили поздравительные плакаты с героями Волжской военной флотилии – участниками Гражданской войны.