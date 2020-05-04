 

Избранница Александра Петрова Стася Милославская в день рождения похвасталась “пополнением”

04.05.2020, 17:30, Разное

Возлюбленная Александра Петрова Стася Милославская 4 мая празднует 25-летие. День рождения ознаменовался для актрисы “пополнением” – в качестве подарка избранник преподнёс ей кошку.
Известно, в настоящий момент у Александра Петрова сердце занято актрисой, с которой он встречается больше года. В феврале пара стала проживать под одной крышей, но их отношения начали формироваться задолго до этого. Артист буквально сразу же предложил съехаться, но Стася Милославская не стала торопить события.

Тем не менее, прожив лишь два месяца вместе, пара задумалась о “пополнении в семье”, решив завести общего питомца. Актёр подарил на день рождения возлюбленной кошку, которую назвали Самантой. Фанаты считают, что это очень важный момент в их отношениях. Если влюбленные уже готовы вместе ухаживать за домашним питомцем, возможно, они обсуждали и дальнейшие этапы своих отношений, а именно свадьбу, о которой поклонники много говорят, надеясь увидеть пару под венцом.

О том, что это не исключается, свидетельствуют косвенные факты и особенно отношение Александра Петрова ко второй половинке. Он не скрывает своих чувств к звезде сериала “90-е. Весело и громко”, и в последней публикации в личном микроблоге назвал её “волшебством”, вызвав восторг среди фолловеров.



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