 

Канделаки напомнила США о бомбардировках Белграда и катастрофе в Мексиканском заливе

04.05.2020, 17:30, Новости дня

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала «избирательной справедливостью» попытки США возложить на Пекин ответственность за якобы сокрытие информации о распространении коронавируса.

«Меня дико злит избирательная справедливость. Мы за ней давно наблюдаем и даже к ней за 20 лет привыкли, проживая в иллюзии мира без границ. Потом включились санкции и протекционизм, и теперь даже такого гегемона, как Китай, накажут за то, что он спасал себя так, как будто нет на планете ничего, кроме Поднебесной», – написала Канделаки в Telegram.

По ее словам «возникает справедливый вопрос: а какая компенсация была заплачена странам, пострадавшим от катастрофы в Мексиканском заливе? Рассчитались ли американцы с сербами за бомбардировки Белграда?».

Канделаки отметила что этот «длинный список» можно еще дополнять.

«Или карающая длань у нас только в Вашингтоне и только за летучих мышей?» – сыронизировала телеведущая.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в сокрытии информации о коронавирусе. По его мнению, в Китае «совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать», пытались «ее скрыть, пытались загасить это, как огонь». Трамп собрался выяснить, почему Китай не остановил распространение COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео также сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.



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