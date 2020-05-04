Плата MPG Z490 Gaming Pro Carbon получила водоблок

04.05.2020, 17:30, Разное

Фирма MSI презентовала премиум-вариант системной платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon. Одной из важных особенностей конструкции является присутствие водоблока.

Несколько дней назад компания не упоминала о новой системной плате во время анонса устройств MPG на процессоре Z490, теперь же в интернете появились новые сведения об этом технологическом изобретении. Главной чертой платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X является наличие водоблока, изготовленного сотрудниками фирмы EK Water Block. Эта деталь способна отводить тепло одновременно от установленного в разъем LCA 1200 процессора и находящихся поблизости компонентов подсистемы питания.

Платформа водоблока создана из меди, материалом покрытия является акриловый прозрачный пластик. Крышку украшает накладка из «карбона» с рассчитанными на подключение к трехконтакному разъему ARGB на системной плате светодиодами. За исключением надписи Carbon EK X и водоблока плата схожа с модификацией MPG Z490 Gaming Pro Carbon. О стоимости новинки информации нет, но водоблок линейки EK Quantum отдельно продается за 140 американских долларов.

Производит данные системные платы компания из Тайваня MSI. Она была создана с акцентом на разработку дополнительных карт и материнских плат. В период с 1986 по 2001 годы фирма открыла новый офис, анонсировала «материнки» 386DX, основала центральный сервис-центр в Шанхае и многое другое.