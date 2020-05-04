 

Плата MPG Z490 Gaming Pro Carbon получила водоблок

04.05.2020, 17:30, Разное

Фирма MSI презентовала премиум-вариант системной платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon. Одной из важных особенностей конструкции является присутствие водоблока.
Несколько дней назад компания не упоминала о новой системной плате во время анонса устройств MPG на процессоре Z490, теперь же в интернете появились новые сведения об этом технологическом изобретении. Главной чертой платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X является наличие водоблока, изготовленного сотрудниками фирмы EK Water Block. Эта деталь способна отводить тепло одновременно от установленного в разъем LCA 1200 процессора и находящихся поблизости компонентов подсистемы питания.

Платформа водоблока создана из меди, материалом покрытия является акриловый прозрачный пластик. Крышку украшает накладка из «карбона» с рассчитанными на подключение к трехконтакному разъему ARGB на системной плате светодиодами. За исключением надписи Carbon EK X и водоблока плата схожа с модификацией MPG Z490 Gaming Pro Carbon. О стоимости новинки информации нет, но водоблок линейки EK Quantum отдельно продается за 140 американских долларов.

Производит данные системные платы компания из Тайваня MSI. Она была создана с акцентом на разработку дополнительных карт и материнских плат. В период с 1986 по 2001 годы фирма открыла новый офис, анонсировала «материнки» 386DX, основала центральный сервис-центр в Шанхае и многое другое.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Джиган в прямом эфире Насти Ивлеевой оставил оскорбительный комментарий

25.04 / Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнил песню на французском языке

14.04 / Мнение: Как вам?

24.04 / Мнение: Автор «Дюны» вдохновлялся романом о том, как Шамиль побеждал русских

15.04 / Почему нельзя?

15.04 / Безработица, неравенство и тотальный контроль

07.04 / Синтия Никсон дала большое интервью: о сыне-трансгендере, бисексуальности и “Сексе в большом городе”

12.04 / Почему необходимо выявлять и пресекать вмешательство России во внутреннюю политику США

20.04 / Глава инфоцентра по борьбе с COVID-19 сообщил о заражении

02.04 / Мнение: Лучшие и худшие страны по готовности к эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска