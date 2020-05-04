Госдепартамент: США лидируют в усилиях по борьбе с COVID-19 и разработке вакцины

04.05.2020, 17:25, Новости дня

Госдепартамент указал на лидирующую роль Соединенных Штатов в борьбе с пандемией COVID-19 и разработке вакцины.

В соответствии с недавно представленным планом действий, США объединяют лучшие умы из государственных ведомств, частного сектора, университетов и сотрудничают с зарубежными партнерами, чтобы разработать вакцины и терапевтические средств для защиты мира от COVID-19.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты используют свое положение председателя «Большой семерки» для укрепления потенциала ведущих демократий и свободных экономик мира в этих усилиях.

США приветствуют усилия других стран по мобилизации ресурсов для смягчения и искоренения пандемии COVID-19. Среди таких усилий – проходящая в понедельник в Европе донорская конференция, которая, среди прочего, будет способствовать увеличению инвестиций в Коалицию за инновации в сфере готовности к эпидемиям, а также намеченная на 4 июня конференция в Великобритании по объявлению взносов в пользу Всемирного альянса по вакцинам и иммунизации.

В заявлении Госдепартамента упоминается инициатива по ускорению разработки методик лечения и вакцин от COVID-19, в которой принимают участие более десятка ведущих биофармацевтических компаний, Центры по контролю и предотвращению заболеваний и иные государственные ведомства США, а также Европейское агентство по лекарственным средствам.

Правительство США выделило более миллиарда долларов на разработку вакцин от COVID-19 в сотрудничестве с американской и международной фармацевтической промышленностью.

В настоящий момент две спонсируемые государством программы разработки вакцин находятся в первой фазе клинических испытаний. Одна из потенциальных вакцин была разработана в сотрудничестве с базирующейся в Норвегии Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям.

Соединенные Штаты продолжают наращивать инвестиции во всемирную охрану здоровья, которые за последние двадцать лет составили более 140 миллиардов долларов