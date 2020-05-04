 

Мария Погребняк ответила на слухи о беременности снимком в бикини

04.05.2020, 17:09, Разное

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария расстроила некоторых фанатов, которые подозревали ее в беременности. Звезда обнародовала “пляжный” снимок в купальнике, где показала плоский живот, и сообщила, что она отбыла на отдых в теплые страны.
На фото, появившемся в Instagram-аккаунте, супруга форварда «Урала» позирует в соблазнительном бикини на экзотическом пляже. Как написала модель, она не смогла не улететь на майские праздники, и, найдя эксклюзивный рейс, умчалась “до белого песка”.

Подписчики сразу подвергли критике Марию Погребняк за нарушение карантинного режима. Однако выяснилось, что дизайнер осталась дома и никуда не улетала. Не участке земли она устроила лежак, привезла песок, а якобы морскую атмосферу создала при помощи фотошопа.

Многие поклонники разочаровались, увидев отсутствие “следов” беременности у знаменитости. Некоторые фанаты посчитали, что всю суматоху Мария Погребняк устроила намерено.



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