Председатель ГА ООН заявил о «середине» кризиса из-за коронавируса

04.05.2020, 17:08, Новости дня

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

«Сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень сильным давлением, поездки по миру приостановлены. Как ООН мы намерены покончить с пандемией COVID-19. Для этого мы должны создать сильную и устойчивую систему», – сообщил Мухаммад-Банде, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «ни одно государство в одиночку не может справиться с этой сложной ситуацией», поскольку «ситуация не такая, как раньше». «Страны осознают, что сегодня они находятся в трудном положении. Мы находимся в середине кризиса. Вооруженные конфликты в мире должны быть прекращены. ООН выступила с призывом о глобальном прекращении огня», – добавил Мухаммад-Банде.

В понедельник под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит саммит Движения неприсоединения в формате контактной группы, проходящем в формате видеоконференции под лозунгом «Мы вместе против COVID-19».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти 11 мая получат показатели динамики распространения коронавируса, после чего решат вопрос о необходимости снятия ограничительных мер.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.