Олимпийский чемпион стал волонтером в Ярославле

04.05.2020, 17:08, Новости дня

Олимпийский чемпион, бывший хоккеист ярославского «Локомотива», депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Андрей Коваленко на фоне борьбы с распространением коронавируса оказывает волонтерскую помощь жителям Ярославля, в том числе ветеранам хоккейного движения.

Так, Коваленко и ярославские волонтеры отвезли две тонны продуктов инвалидам Фрунзенского района. В продуктовые наборы вошли гречка, мука, сахар, чай, тушенка и подсолнечное масло.

«Они помогли 600 жителям. Скоро продуктовые наборы получат жители других районов Ярославля», – говорится в сообщении на странице паблика ВКонтакте «Как дела, Ярославль?».

В конце апреля президент РФ Владимир Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.

Кроме того, он заявил, что социально-ориентированные НКО в условиях борьбы с коронавирусом смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия.