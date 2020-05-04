Пандемия COVID-19. В Испании зарегистрировано наименьшее число новых случаев с 8 марта

04.05.2020, 17:00, Новости дня

За прошедшие сутки в Испании подтверждено 356 случаев заражения коронавирусом, сообщило 4 мая министерство здравоохранения страны.

Это наименьший показатель с 8 марта, когда было зафиксировано 149 случаев заболевания.

Всего с начала вспышки болезнь COVID-19 диагностирована у 218 011 жителей Испании (второе место в мире).

Суточная смертность осталась на вчерашнем уровне – 164. Всего во время эпидемии умерло 25 428 испанцев (четвертый показатель в мире).

В связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабили карантин: со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером. 26 апреля послабление было сделано для детей до 14 лет – им разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 мая, общее количество инфицированных в мире превысило 3,52 млн человек, из них более 247,8 тыс. умерли.