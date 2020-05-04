“Сомнительная и нехорошая известность”. Аваков заявил, что “Эпицентр” и “Велюр” получили протоколы за нарушение карантина

04.05.2020, 17:00, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 мая на своей странице в Facebook сообщил, что полиция составила протоколы за нарушение карантинных норм на ряд предприятий страны, в том числе на сеть торговых центров “Эпицентр” и столичный ресторан “Велюр” нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко.

По словам Авакова, за последние два дня полиция составила 263 протокола о нарушении карантина. А всего за период карантинных ограничений таких протоколов составлено 10 303.

“Недобросовестность и нечестность отмечена в сфере торговли и общепита в том числе: 94 протокола в отношении супермаркетов, 140 – кафе, баров, ресторанов. Среди прочего, серьезно нарушали и получили протоколы ТЦ “Нова лінія”, ТЦ “Эпицентр”. Последний попытался открыть ряд неразрешенных видов торговли – получил 29 протоколов и штрафов (четыре из них только за вчерашний день). Кафе, рестораны – опасная и одновременно болезненная тема для многих. Неожиданно большинство нарушений в Ровенской области – 26, Мариуполе – 14. А в Киеве – уличены в нарушениях и подвергнуты протоколу и штрафу известные рестораны “Моншер”, “Виноградний хутір”, “Велюр”, “Фабіус”. Сомнительная и нехорошая известность”, – подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что все протоколы были направлены в суд и нарушителям придется заплатить штрафы.

“Но кто и чем заплатит за жизни и здоровье людей, которые заболели в результате нарушений карантина? Нужно иметь элементарную совесть и сознательность! Темпы открытия, порядок функционирования и контроля объектов на местах в значительной мере теперь делегированы правительством местным властям. Все решения в деталях будут приниматься с учетом развития эпидемии в конкретном регионе страны. На главах администраций, мэрах, руководителях ОТГ – большая ответственность! Это важное сочетаний функций и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления”, – заявил Аваков.

Также он призвал не использовать ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса, в политических целях.

“Надеюсь у всех хватит ума сначала думать о здоровье людей в период эпидемии, а потом уже – об эффектной политической позе перед выборами. Недопустимо строить свои политические проекты на жизни и здоровье людей! Поэтому давайте, господа местные и центральные политики, если уж совсем невмоготу без этого, политиканство тут отложим на потом, после того как широко вздохнем, выйдя из кризиса. Люди это оценят, уверен!” – резюмировал министр.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране продлят до 22 мая, но ограничения будут смягчены.

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.