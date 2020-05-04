Юрист Панасюк об ослаблении карантина в Черкассах: Либо мы действуем по закону, либо продолжаем “пробивать дно”

04.05.2020, 17:00, Новости дня

Власти Черкасс могли знать о готовящемся послаблении карантина и поэтому сняли ограничения с 1 мая. Такое мнение в комментарии изданию “ГОРДОН” высказал юрист, конституционалист, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

“Такое ощущение, что это просто политическая игра, – в Черкассах “понтанулись”, потому что знали о предстоящем ослаблении карантина. Давайте посмотрим, как говорится, что теперь местной власти будут “шить”. Потому что заявления и реальность у нас часто расходятся. Прошу не забывать, что решения, как правило, принимаются коллегиально – местным советом или исполкомом, а не только лишь одним мэром, который “попер” на президента”, – отметил собеседник.

По его словам, местные власти не могут ослаблять эпидемические ограничения, введенные правительством.

“Действия местной власти по детализации постановления правительства могут быть и абсолютно законными. Но они не могут ослаблять кабминовские ограничения. Например, что касается работы рынков. Прямого запрета в постановлении Кабмина, по моему мнению, нет. Есть лишь постановление главного санитарного врача, где он рекомендует местным властям ограничить или запретить работу рынков. А в последнем постановлении от 27 апреля есть перечень требований, которых надо придерживаться. Во всех остальных документах записано: рекомендовать органам местной власти запретить работу рынков. То есть это только рекомендация”, – сказал юрист.

Он подчеркнул, что местные власти могли оспорить постановление Кабмина в суде.

“Местные власти Черкасс приняли решение о послаблении или фактической отмене таких предписаний Кабмина, как, например, работа кафе, общественного транспорта или доступ в парки. И тут многие могут приводить доводы о незаконности или неконституционности самого постановления Кабмина, о нарушении конституционных прав. Я хочу еще раз напомнить: если что-то незаконно или неконституционно, это должно решаться в судах. Иначе мы продолжим свой путь от правовых государств к банановым республикам. Всем нужно соблюдать закон и нести ответственность за свои действия. В наших реалиях мы или называем себя демократией и действуем согласно закону, праву и покоряемся судебным решениям, либо продолжаем “пробивать дно”, – резюмировал Панасюк.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабили карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”.

Бондаренко поддержали мэры Львова и Ивано-Франковска.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 4 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин продлится до 22 мая, но уже с 11 мая начнется ослабление ограничительных мер.