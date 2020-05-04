 

Дети и подростки страдают от синдрома хронической усталости. Но чаще об этом никто не знает

04.05.2020, 16:54, Разное

Большинство детей и подростков с синдромом хронической усталости (миалгическим энцефаломиелитом) живут, не зная о своей болезни. Это показали ученые из Университета Де Поля и Детской больницы Энн и Роберта Лурье. Результаты их исследования опубликованы в журнале Child & Youth Care Forum.

Синдром хронической усталости – состояние, которое влияет на все аспекты жизни ребенка, от физического состояния до посещения школы и участия во внеклассных мероприятиях. Его распространенность среди детей – предмет спора. Существует недопонимание этого заболевания среди медицинских работников.

«Не так много врачей обучены и квалифицированы для диагностики и лечения этого заболевания», – рассказал Леонард Джейсон (Leonard Jason), руководитель исследования.

Ученые провели скрининг случайной выборки из 10119 детей и подростков в возрасте 5-17 лет. Первым этапом было телефонное интервью с родителями или опекунами о здоровье и поведении их детей и подростков. Один из распространенных симптомов и сигнал тревоги для родителей о высоком риске миалгического энцефаломиелита – пропуски школы из-за усталости.

По результатам этого интервью исследователи отобрали 165 молодых людей, которые затем прошли медицинские и психиатрические обследования. Окончательный диагноз был поставлен 42 детям и подросткам. Оказалось, что только у 2-х из них (4,8%) ранее был диагностирован синдром хронической усталости.

Согласно полученным данным, распространенность синдрома хронической усталости среди детей составила 0,75, что сопоставимо с результатами у взрослых.

«Нам определенно нужны лучшие способы выявления людей с этой болезнью и разработки эффективных мер для них», – отметил Бен Кац (Ben Katz), соавтор исследования.



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