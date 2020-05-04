Назван рейтинг самых ремонтоспособных смартфонов

04.05.2020, 16:53, Разное

Сотрудники компании iFixit составили перечень наиболее лучших смартфонов в плане ремонтопригодности. Оказались в нем как широко востребованные бренды, так и не очень.

На первой позиции списка находится аппарат Fairphone 3, который получил от специалистов iFixit максимальную оценку. У смартфона та же конструкция, что и у предшественника, в том числе несколько модулей, которые с легкостью меняются. Доступ к главным деталям дисплею и аккумулятору можно получить при помощи обычной отвертки марки Phillips.

На втором месте перечня самых ремонтоспособных девайсов расположился Shift6m, спроектированный компанией из Германии Shiftphone. Он получил девять из десяти баллов. Гаджету досталась хорошая оценка за снимающийся без сложностей аккумулятор, а его экран удерживается на месте посредством зажимов и винтов без клея.

Замкнул топ-3 Google Pixel 3a, у которого шесть очков. Нашлось место в списке мобильному аппарату OnePlus 7T с пятью баллами. Эти устройства не так просто ремонтировать, но даже так они превосходят большую часть гаджетов с операционной системой Android.

Другие технологические продукты из рейтинга – Moto E и G, в которым легко заменить батареи и остальные комплектующие. Компания Motorola является одной из тех фирм, где продаются различные запасные компоненты.