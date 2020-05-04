Учёные рассказали, куда кошки ходят по ночам

04.05.2020, 16:53, Разное

Многие люди не имеют никакого представления, куда по ночам ходят кошки, живущие в частном секторе и имеющие возможность регулярно гулять на улице. Учёные провели исследование, благодаря которому выяснили поведение домашних питомцев.

Кошки по ночам ведут свою собственную жизнь, о которой люди даже сейчас знают не так уж много. Известно, животные встречаются с представителями своего вида, охотятся, а также просто отдыхают, но какова территория их ореола обитания, является загадкой. Администрация региона Центральное плато, расположенного в Австралии, решила узнать, как далеко от дома уходят кошки, для чего поместили на ошейниках 25 животных GPS-чипы. Точность данных, предоставляемых устройствами, составляла до 1 метра, а потому исследователи смогли получить весьма точные координаты траекторий движения домашних питомцев. В результате стало известно, они немало времени проводят близ своего жилища, но иногда совершают весьма отдалённые прогулки.

Научные работники отметили, эксперимент длился в течение двух месяцев, и за это время им удалось составить общее представление о поведении животных, даже притом, что к концу наблюдений осталось лишь 14 особей. Остальные не стали жертвами несчастных случаев, а всего лишь сумели избавиться от ошейников, прекратив наблюдения за собой раньше времени.