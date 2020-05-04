В нижегородский детский садик забрел молодой лось
04.05.2020, 16:50, Новости дня
Несколько человек сняли на видео молодого лося, панически ищущего выход из закрытого детского сада в Нижнем Новгороде.
Позже поступили сообщения от очевидцев, что животное отловили и вывезли в лес.
Специалисты рассказывают, что весной самки лосей прогоняют от себя своих подросших детей, чтобы заняться созданием и воспитанием нового потомства. При этом молодые лоси, не имея достаточного опыта, могут забредать в города.
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