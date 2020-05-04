На 75-летие Великой Победы канал “Россия” подготовил особую программу

04.05.2020, 16:50, Новости дня

9 Мая РФ отметит 75-летие Великой Победы. Для зрителей телеканал "Россия 1" подготовил особую программу, посвященную памяти героев – всех, кто с оружием в руках шел на врага, всех, кто доблестно трудился в тылу. Ни один подвиг не будет забыт.

На "России" вас ждут песни военных лет, воспоминания, поздравления, премьеры художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне и любимые картины, от которых по-прежнему наворачиваются слезы на глаза и замирает сердце.

Время премьер стартует в 21:20 8 мая с фильма "Ржев". В основу сюжета легли события 1942-1943 годов, подвиг советских солдат под Ржевом. Это сражение – одно из самых кровопролитных и трагических в истории Великой Отечественной войны. Беспощадная правда о Ржеве впервые будет рассказана языком современного кино. В основу фильма легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

В главных ролях снялись Сергей Жарков, Иван Батарев, Александр Бухаров, Игорь Грабузов,,Александр Горбатов и другие актеры.

"Ржев" на экране сменит еще одна премьера — документальный фильм Андрея Кондрашова "Война за память". Фильм начнется в 23:40. Сегодня эти тяжелые воспоминания почти 80-летней давности о начале войны тщательно вымарывают из памяти целых народов.

Чем меньше остается живых свидетелей, тем чаще историческую правду пытаются переписать, выставляя СССР агрессором. И теперь уже нам приходится сражаться за память о подвиге нашего народа, напоминать о том, кто пришел убивать в 1941 году на нашу землю, и то, как наши отцы и деды отстояли Родину, освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма.

Еще c одной премьеры начнется 9 мая. "Парад победителей" Алексея Денисова начнется в 9:15. В этот фильм вошли уникальные кадры легендарного первого Парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Командовал парадом, в котором участвовали свыше 30 тысяч фронтовиков и 24 маршала, Константин Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. Фильм даст ответы на ряд вопросом. Например, Почему за 10 минут до вылета отменили пролет над Красной площадью 570 боевых самолетов? Почему для маршалов долго не могли подобрать коней и кто принял решение бросить к подножию Мавзолея 200 немецких знамен?

Многосерийный фильм "Батальоны просят огня", по мотивам одноименной повести Юрия Бондарева начнется на канале "Россия" 9 мая в 12:20. Впервые зрители увидят его в цифровом качестве. Цифровую реставрацию ленты к юбилею Победы выполнил филиал ВГТРК "Гостелерадиофонд" совместно с киностудией "Мосфильм". В основе сюжета – одна из решающих битв Великой Отечественной войны — форсирование советскими войсками Днепра в сентябре 1943 года. Дума батальонам поставлена задача: прорваться в тыл врага и дождаться подкрепления. Но приказ о помощи был отменен командованием. Солдаты были обречены на верную гибель.

В этом фильме великолепный актерский состав – Александр Збруев, Николай Караченцев, Олег Ефремов, Игорь Скляр.

Еще одна премьера канала – в 17:15. Искренняя история о событиях в жизни шестилетнего героя Великой Отечественной войны Сережи Алешкова. Малыш потерял родных и попал в действующую армию. С ребенком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство. Но ребенок сделал все, чтобы соответствоать званию, став настоящим защитником Родины. Фильм "Солдатик" о маленьком герое большой войны основан на реальных событиях.

В ролях Андрей Андреев, Дарья Урсуляк и Виктор Добронравов.

Праздничный канал "День Победы" начнет свое вещание в 18:40. Это спецпроект в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный праздник страны встречаем дома, но вместе со всей страной: отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споем песни Великой Победы.

Танковая дуэль двух заклятых врагов, двух танкистов разворачивается на фоне важнейших исторических событий в 1941 году. В 21:00 зрители увидят новую, ранее не показанную, расширенную версию драмы Алексея Сидорова "Т-34". Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии… В ролях – Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Семен Трескунов и другие.

Завершает программу праздничного дня в 2:40 10 мая фильм "Мы из будущего". Четверо черных копателей находят в блиндаже под Санкт-Петербургом сейф с солдатскими книжками и останки погибших. Неожиданно в солдатских книжках они видят свои имена и фото, а затем и вовсе попадают в 1942 год на линию фронта. В фильме играют Данила Козловский, Екатерина Климова, Владимир Яглыч, Даниил Страхов, Андрей Терентьев и Дмитрий Волкострелов. А в 4:40 на канале "Россия" продолжение ленты – "Мы из будущего-2".

Смотрите эти фильмы вместе со всей "Россией".