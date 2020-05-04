ЕС выделил на разработку вакцины от коронавируса 1 млрд евро

04.05.2020, 16:48, Новости дня

Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины.

Глава ЕК 15 апреля выступила с инициативой проведения донорского марафона для сбора средств на общемировую борьбу с COVID-19. Цель марафона – собрать 7,5 млрд евро на разработку вакцины, лекарства и средств диагностики для всего мира. Конференция доноров в режиме видеоконференции стартовала в понедельник в 15.00 по времени Брюсселя (16.00 мск).

«Я хочу начать этот марафон объявлением о вкладе Европейской комиссии. Европейская комиссия мобилизует 1 миллиард евро на «Глобальный ответ на коронавирус». Это общеевропейское усилие», – сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен выделить еще 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины. «Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных 500 млн евро», – сказал французский лидер, уточнив, что средства пойдут на разработку вакцины и препаратов от коронавируса, передает ТАСС.

Также дополнительные 525 млн евро на разработку вакцины от коронавируса выделит Германия, еще 1,3 млрд евро Берлин направит на укрепление системы здравоохранения в мире, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Германия привержена этой цели. Наш прямой вклад в этой донорской конференции будет 525 миллионов евро. Мы также в целом увеличим наш взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро», – сообщила Меркель в ходе видеоконференции по сбору средств.

О выделении средств также объявила Канада. Так, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Оттава более 850 млн долларов для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Трюдо уточнил, что «значительная часть» этих средств будет направлена в канадский исследовательский сектор, а также в фонды Всемирной организации здравоохранения.

«Это мировой кризис и он требует мировой реакции. Мы должны помогать не только себе, но и всем странам мира», – подчеркнул премьер-министр, пояснив, что мир не будет в безопасности до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину от коронавируса и не обеспечит ей жителей всех стран.

В апреле лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня.

Также лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса. Планируется собрать около 1,5 трлн евро.