Мнение: Ржака! Путин дотянулся до newsru.com!

04.05.2020, 16:42, Разное



Офигеть! Я видел НЛО (серьезно), радугу, много в общем видел – но это все фигня. Либеральнейший из либеральнейших сайтов новостей newsru.com – похвалил Россию! Ребята, там нигде кракен не вылез? Не бахнул вулкан? Надо проверить астероиды рядом с планетой. Это даже не снег в июле, этого просто не может быть! Либерал не может, если он порядочный, как Виктор Шендерович, написать хоть что-то позитивное про Россию? Как думаете, Путин дотянулся, а?

Или крыса все-таки ватная в редакции завелась? Ну, не говорите мне, что у редакторов этого издания проснулась совесть.

Счастья вам.